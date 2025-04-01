Баходир Джалолов отправился на бой в Казахстан

Непобежденный узбекский боксер-тяжеловес Баходир Джалолов (14-0, 14 КО) и другой боксер из этой страны Отабек Холматов (12-1, 11 KO) в сопровождении тренеров отправились в Казахстан, сообщают Vesti.kz.

Они выступят на вечере бокса в Астане, который состоится 5 апреля на ринге "Барыс Арены". Соперником Джалолова будет украинский боксер Игорь Шевадзуцкий (12-2, 10 КО). Холматов сразится с филиппинцем Джейсоном Кано Манигосом (30-12-2, 20 КО).

Возглавит вечер бокса в Астане бой между Жанибеком Алимханулы (16-0, 11 КО) и французом Анауэлем Нгамисенге (14-0, 9 КО). Соперники оспорят титулы по версиям IBF и WBO в среднем весе, которыми владеет Алимханулы.

Кроме того, в рамках ивента известные казахстанские боксеры: Султан Заурбек, Батыр Джукембаев, Махмуд Сабырхан, Торехан Сабырхан, Акниет Алимбай и Балауса Муздиман. При этом братья Махмуд и Торехан Сабырхан дебютируют на профи-ринге.

С полным кардом вечера бокса можно ознакомиться по этой ссылке.