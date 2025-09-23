Баходир Джалолов обратился к фанатам перед боем в профи

Двукратный олимпийский чемпион из Узбекистана и непобежденный в профи Баходир Джалолов (15-0, 14 KO) высказался о предстоящем бое, сообщают Vesti.kz.

6 октября в Санкт-Петербурге он выйдет на ринг турнира IBA Pro 10, где его оппонентом станет российский боец Виталий Кудухов (7-3, 3 КО).

"Я очень рад вернуться на ринг на IBA Pro 10. Если Бог даст, я подарю болельщикам хороший бой и продемонстрирую свои лучшие качества.

Моя цель, конечно, стать чемпионом мира в супертяжелом весе. Я верю, что благодаря своему опыту я заслуживаю того, чтобы драться с сильнейшими бойцами.

В Санкт-Петербурге есть много узбеков, которые также с нетерпением ждут моего боя. Я сделаю все возможное, чтобы показать вам прекрасное выступление", – сказал Джалолов.