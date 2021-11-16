"Бах-бах и домой". Казахстанский супертяж высказался о нокауте в бою за пояс от WBC

Казахстанский тяжеловес Жан Кособуцкий (16-0, 15 КО) в беседе с корреспондентом Vesti.kz раcсказал о настрое на поединок за пояс WBC International Silver, не исключив досрочную победу.

32-летний Кособуцкий поборется за вакантный пояс в бою с 31-летним Алексисом Гарсией (11-0, 7 КО) из Доминиканской республики. Встреча запланирована на 20 ноября в Гамбурге.

- Все хорошо. Готовимся к бою, - рассказал казахстанец. - Соперник не поменялся.

- Когда предлагали бой за этот титул, то обсуждали, что он принесет? Проще говоря, какая цель у победы за новый титул?

- Компания организовывает бои для меня. Я не выбираю, титульный он или рейтинговый. В любом случае буду боксировать и готовиться. Если есть возможность сделать титульный, то спасибо. Будет просто рейтинговый бой - тоже хорошо. Что он принесет, я не знаю, но какие-то продвижения наверняка будут. Для меня это история, делаем ее мы. Идем вперед. И есть всегда новая цель, заработок. Остальное все поступательно!

- Предыдущие бои в Гамбурге завершались нокаутами. Нет ли мыслей продолжить серию досрочных побед?

- Это завсегдатый план! При возможности - бах-бах и домой.

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Добавим, что ранее стало известно о новых партнерах Кособуцкого, которые займутся продвижением казахстанца. Что касается ноябрьского боя, то он для Кособуцкого станет третьим в 2021 году, и все они прошли в Гамбурге. В феврале казахстанец досрочно выиграл вакантный титул WBA International, а в августе успешно защитил пояс, снова нокаутировав соперника.