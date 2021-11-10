Еще один жесткий нокаут? Казахстанский супертяж разъяснил ситуацию с поясом от WBC и высказался о сопернике

Казахстанский тяжеловес Жан Кособуцкий (16-0, 15 КО) в беседе с корреспондентом Vesti.kz разъяснил ситуацию с поясами в ноябрьском бою, а также высказался о выборе противника.

Титульное противостояние 32-летнего Кособуцкого с 31-летним Алексисом Гарсией (11-0, 7 КО) из Доминиканской республики пройдет 20 ноября в Гамбурге. Соперники разыграют вакантный пояс - WBC International Silver.

- Подготовка в прежнем режиме у себя в Костанае. Сейчас едем завершать тренировочный процесс в Гамбург, адаптироваться. На кону новый титул. Новая битва. Время идет, и мы вместе с ним, - рассказал казахстанец.

- Бой за два пояса? Или только новый?

- Новый.

- А что скажете о сопернике? Изучали его?

- Я рад, что он есть. Неплохая статистика боев. Остальное - дело техники. Будем смотреть, изучать и работать.

За нокаутом в Гамбург? Казахстанский супертяж с поясом WBA может провести еще один поединок в 2021-м

Напомним, что ноябрьский бой для Кособуцкого станет третьим в 2021 году, и все они прошли в Гамбурге. В феврале казахстанец досрочно выиграл вакантный титул WBA International, а в августе успешно защитил пояс, снова нокаутировав соперника.