"Arigato". Головкина поздравили с днем рождения в Японии

Чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) перед боем с обладателем пояса WBA Super в этом дивизионе Риотой Муратой (16-2, 13 КО) поздравили с днем рождения, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 8 апреля, звезде казахстанского бокса исполнилось 40 лет. Поздравление получил и брат Геннадия Максим.

"Arigato ありがとう Thank you! Рахмет! Спасибо!" - отреагировал казахстанец на поздравления.

Головкин с Муратой прошли взвешивание перед титульным боем

Угадай результат боя Головкин - Мурата и получи 10 000 тенге!