Апсет года? Чемпион мира был нокаутирован андердогом

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 15:30
©кадр с трансляции

В Монте-Карло (Монако) прошел бой за звание чемпиона мира в легком весе по версии IBF, в котором сразились непобежденный боксер из ЮАР Сивенати Нонтшинга (12-0, 9 КО) и мексиканец Адриан Куриэль (23-4-1, 4 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Нонтшинга проводил защиту чемпионского пояса IBF, который завоевал год назад. Бой в легком весе был запланирован на двенадцать раундов, но закончился уже во втором: Куриэль неожиданно нокаутировал африканца.

Таким образом, Нонтшинга потерпел первое поражение в карьере и лишился своего пояса. При этом для Куриэля, эта победа стала 24-й на профи-ринге.

Эксперты и аналитики, а также обычные любители бокса в соцсетях уже именуют это событие - "апсетом года".

Метки:
Профессиональный бокс ЮАР Мексика
Новости
Сегодня , 15:30
Профи-бокс
Апсет года? Чемпион мира был нокаутирован андердогом
Сегодня , 13:57
Профи-бокс
"Наследнику Головкина" из Казахстана пообещали настоящую битву
Сегодня , 12:03
Профи-бокс
Обидчик Кособуцкого взял убедительный реванш у призера ЧМ
Сегодня , 07:45
Профи-бокс
"Наследник Головкина" получил в соперника боксера с 16-ю победами
Вчера , 23:38
Профи-бокс
Раскрыт заработок Нганну за бой с Фьюри
Вчера , 14:02
Профи-бокс
Бой Нурсултанова против немца Файгенбутца отменен
Вчера , 10:00
Профи-бокс
Джукембаев узнал соперника на следующий бой в США
3 ноября, 19:36
Профи-бокс
В США сделали заявление о возвращении казахстанского супертяжа после дисквалификации
3 ноября, 19:00
Профи-бокс
Сбежавший от Алимханулы экс-чемпион выбрал следующего соперника
3 ноября, 14:51
Профи-бокс
Названы дата следующего боя и соперник Алимханулы
© 2008 - 2023 ТОО «EML»