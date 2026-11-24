Казахстанка Ангелина Лукас (17-1, 10 КО) улучшила позицию в мировом рейтинге после яркой победы на вечере бокса в Германии, который прошёл 21 ноября, сообщают Vesti.kz.

Лукас обошла экс-абсолютную чемпионку и стала второй боксёршей мира

По данным авторитетного портала BoxRec, теперь 29-летняя спортсменка является второй сильнейшей боксёршей мира в легчайшем весе, уступая лишь абсолютной чемпионке мира Дине Торсланд (25-0, 9 KO) из Дании.

Также Лукас обошла экс-абсолютную чемпионку мира - представительницу Австралии Чернику Джонсон (19-3, 8 KO)

"Сегодня один из самых счастливых и эмоциональных дней в моей жизни! Мы пишем историю женского профессионального бокса Казахстана! Для меня это не просто место в рейтинге. За этим стоят годы тяжёлого труда, испытаний, слёз и огромной веры в свою мечту.

Я даже не могу описать словами, что сейчас чувствую… Это что-то неописуемое! Не могу сдержать эмоций, просто плачу от счастья.

Вспоминаю весь пройденный путь, все трудности и моменты, когда было особенно тяжело. Но я продолжала идти вперёд. Очень хочу, чтобы каждая девочка в нашей стране знала: мечтайте, верьте в себя и никогда не сдавайтесь!

Спасибо каждому, кто верит в меня, поддерживает и радуется вместе со мной. Ваша любовь даёт мне силы двигаться дальше! Теперь моя главная цель — стать абсолютной чемпионкой мира!" - прокомментировала событие Лукас в соцсетях.