Андре Уорд сделал смелое заявление о бое с Головкиным

Завершивший карьеру экс-чемпион мира в двух весовых категориях американец Андре Уорд ответил на вопрос о теоретическом бое против казахстанца Геннадия Головкина, передают Vesti.kz.

- Что будет в вашем бою с Головкиным? Мы смотрели интервью, где вы говорили, что у него была возможность.

- Вы знаете, что бы случилось, - приводит его слова vRINGe.com.

- Мы не слышим много о Головкине. Он завершил карьеру?

- (улыбается).

- Что вы думаете о вашем с ним поединке? Вы бы его нокаутировали?

- Это бой, который я бы выиграл. Вы знаете это. Мы уже об этом говорили.

Напомним, Головкин последний раз выходил в ринг в сентябре 2022 года, когда в трилогии судейским решением уступил мексиканцу Саулю Канело Альваресу. 26 февраля текущего года GGG был избран президентом НОК РК.