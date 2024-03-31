Андре Уорд сделал смелое заявление о бое с Головкиным

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Сегодня 09:45
©instagram.com/andresogward

Завершивший карьеру экс-чемпион мира в двух весовых категориях американец Андре Уорд ответил на вопрос о теоретическом бое против казахстанца Геннадия Головкина, передают Vesti.kz.

- Что будет в вашем бою с Головкиным? Мы смотрели интервью, где вы говорили, что у него была возможность.

- Вы знаете, что бы случилось, - приводит его слова vRINGe.com.

- Мы не слышим много о Головкине. Он завершил карьеру?

- (улыбается).

- Что вы думаете о вашем с ним поединке? Вы бы его нокаутировали?

- Это бой, который я бы выиграл. Вы знаете это. Мы уже об этом говорили.

Напомним, Головкин последний раз выходил в ринг в сентябре 2022 года, когда в трилогии судейским решением уступил мексиканцу Саулю Канело Альваресу. 26 февраля текущего года GGG был избран президентом НОК РК.

Метки:
Уорд Андре Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Профессиональный бокс

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