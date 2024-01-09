Андре Уорд разоблачил Канело и привел в пример Головкина

Экс-чемпион мира в двух категориях американец Андре Уорд, завершивший карьеру в 2017 году непобежденным с рекордом 32-0 (16 КО), раскритиковал действующего абсолютного чемпиона во втором среднем дивизионе мексиканца Сауля Канело Альвареса (60-2-2, 39 КО).

По его мнению, Альварес потерял мотивацию, перестав драться с топовыми соперниками. Также американец упомянул казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО).

"Канело многое сделал для бокса. У него немало заслуг, и за его спиной стоит целая страна, а его рыночная привлекательность не имеет себе равных. Он действительно хороший боец. Единственная проблема Канело заключается в том, что из-за его ценности он способен продать поединок с любым. Соответственно, у него нет мотивации выбирать элитных бойцов и рисковать своим статусом. Он не был последователен с боями против лучших, и я просто не знаю, насколько он хорош. То же касается и Головкина. На определенном уровне становится понятно, что парень способен драться, но насколько хорошо? Есть лишь два или три бойца, которые могут раскрыть лучшее в таких боксерах, и мы могли бы увидеть его на другом уровне. Это единственное, что меня беспокоит в Канело", - приводит слова Уорда ProBox TV.

Напомним, что Альварес и Головкин провели три боя: первый (сентябрь 2017) закончился спорной ничьей, а второй (сентябрь 2018) минимальной победой мексиканца. В сентябре 2022 года соперники закрыли трилогию - победителем вышел Канело.

Искусственный интеллект определил победителя скандального боя Головкин - Канело