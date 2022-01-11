Если Андраде оставит титул. Алимханулы с легкостью станет чемпионом мира?

Есть большая вероятность того, что американец Деметриус Андраде (31-0, 19 КО) все-таки оставит свой титул чемпиона мира WBO в среднем весе. В таком случае организация сделает его вакантным, а затем назначит поединок между претендентами. Казахстанец Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) точно будет находиться в одном из углов ринга. Вторым пока называют бразильца Эскиву Фалькао (29-0, 20 КО). Подробнее о событии - в материале Vesti.kz.

Про Фалькао заговорил автор подкаста Lukie Boxing. Он предположил, что данный бой вызвал бы интерес. К тому же поединок имел бы определенную интригу.

"Реально мы могли бы увидеть бой Жанибека Алимханулы против Эскивы Фалькао за вакантный титул WBO в среднем весе. Немного странная, но интересная схватка", - написал автор.

Все ли так сложно для Алимханулы? Вряд ли. Фалькао является претендентом на титул IBF, которым владеет Геннадий Головкин. Это право он заслужил в бою с канадцем Патрисом Вольни. Событие состоялось в Лас-Вегасе.

И Фалькао провел встречу крайне неубедительно. Более того, если бы в шестом раунде не случилось столкновение головами, то Патрис разобрал бы бразильца. Он уже это делал после крайне неудачного старта. И Эскива просто спасся в последний момент.

А Вольни - боец классом ниже Алимханулы. Да и ударом такой силы он не обладает. Поэтому можно предположить, что для казахстанца это будет легкая прогулка. Риски намного меньше, чем с тем же Андраде. Жесткий старт, техничная работа и сила.

Против такого набора у казахстанца Эскива не устоит. С Головкиным Фалькао и вовсе нечего делать в ринге. Откровенно говоря, он слабее претендентов по другим линиям.

Как бы то ни было, о поединке пока рано говорить. Впереди торги, по итогам которых решится судьба битвы Андраде с Жанибеком. И надеемся, что стороны договорятся. Хотелось бы увидеть Алимханулы в настоящих боевых условиях.