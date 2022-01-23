Экс-чемпион мира Серхио Мора, ныне аналитик и комментатор стримингового сервиса DAZN, поделился мнением по поводу необходимости проведения третьего поединка между казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО). Его слова приводит корреспондент Vesti.kz.

"Посмотрите на величайшую трилогию всех времен, Али против Фрейзера, в которой не было необходимости, и она закончилась нокаутом. Посмотрите на бой года в прошлом году с Фьюри и Уайлдером, он не был нужен, но он стал боем года.

Это же касается и трилогии Головкин - "Канело". GGG уже под 40, первые их два боя получились очень близкими, но у многих людей такая память, что они очень быстро забывают. Заходят молодые стрелки и смотрят на Чарло, Бетербиева и всех остальных. Они хотят молодых парней, я все еще хочу увидеть бой с Головкиным, потому что там есть незаконченное дело, которое нужно закрыть.

Я знаю, чем закончится бой, я думаю, что большинство людей знают, чем он закончится, но мне все еще нужно увидеть этот нокаут", - цитирует Мору DAZN.

Объявлена дата третьего боя "Канело" Альварес - Геннадий Головкин

Напомним, "Канело" и Головкин провели два боя: первый в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а через год минимально победил мексиканец.