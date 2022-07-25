Американский проспект полусреднего веса Верджил Ортис считает, что абсолютный чемпион мира во втором среднем дивизионе Сауль "Канело" Альварес победит обладателя титулов WBA Super и IBF в средней весовой категории Геннадия Головкина в трилогии, сообщает fightnews.info.

Третий поединок боксеров пройдет 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

"Мало что можно сказать насчет этого боя. Я думаю, что "Канело" победит. В этом вся суть. Они дрались дважды. Я считаю, что в первом поединке была ничья. Я написал об этом в Twitter еще перед оглашением результата.

Как по мне, "Канело" победил во втором бою. Я не думаю, что в третьем поединке что-то изменится. Я считаю, что Альварес одержит победу", - сказал Верджил Ортис в интервью ютуб-каналу ESNEWS.

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