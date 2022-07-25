Экс-чемпион мира сделал неожиданный прогноз на трилогию Головкин - "Канело"

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Энди Руис-младший (34-2, 22 КО) сделал прогноз на третий бой между Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) и Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), сообщает vRINGe.com.

"Бой закончится точно так же, как и две предыдущие схватки - победой "Канело". - Да, он побьет его и в третий раз. И вообще, не вижу, кто бы мог побить Альвареса в 76,2 кг. Считайте, что в этом весе он непобежденный".

"Знаю, Головкин хорош. Болельщики уверены, что он подойдет к бою в оптимальной форме. Он всегда собран, упорно тренируется, у него есть мощь. Болельщики предполагают, что "Канело" может проиграть, так как в мае он проиграл россиянину Дмитрию Биволу. Многие из них не понимают, почему он проиграл. Они не понимают, что соперник был намного крупнее. "Канело" рисковал. Как по мне, это и не поражение вовсе. Сауль просто искал что-то, выходя на этот бой. Искал, но так и не нашел...", - заявил Руис.

17 сентября "Канело" и Головкин проведут третий бой. Он состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя. Первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.

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