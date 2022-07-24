Американский журналист Крис Сантос из Boxing Junkie сделал свой прогноз на предстоящий третий бой между казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Ставлю на то, что победит GGG и устроит апсет!" - написал Сантос в твиттере.

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Напомним, третий бой Головкина и "Канело" намечен на 17 сентября. Он состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя. Первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.

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