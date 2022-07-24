Американский журналист сделал неожиданный прогноз на третий бой Головкин - "Канело"

©HBO
Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 19:52

Американский журналист Крис Сантос из Boxing Junkie сделал свой прогноз на предстоящий третий бой между казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Ставлю на то, что победит GGG и устроит апсет!" - написал Сантос в твиттере.

Головкин получил нового соперника. Его назначила WBA

Напомним, третий бой Головкина и "Канело" намечен на 17 сентября. Он состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя. Первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.

Новый выпуск у нас на YouTube. Смотрим, комментируем, лайкаем!

Андрей Скабелка эксклюзивно рассказал о втором приходе в "Барыс":

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Головкин-Альварес Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль

Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 19:52
© 2008 - 2022 ТОО «EML»