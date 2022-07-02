Тренер казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) Джонатан Бэнкс затронул тему судейства в преддверии третьего боя своего подопечного с мексиканцем Саулем Канело Альваресом (57-2-2, 39 КО), который состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

По его мнению, на этот раз "Канело" поменяет стратегию, ведь в мае он узнал, что судьи не всегда подстрахуют в Лас-Вегасе - мексиканец проиграл единогласным решением россиянину Дмитрию Биволу.

"Денежным бойцам часто отдают предпочтение в Вегасе? Нет, не часто. Всегда! В первом бою Головкин взял 9 раундов из 12, но даже этого не хватило для победы. "Канело" впервые в статусе более денежного боксера проиграл в Вегасе. Он был шокирован, что это вообще возможно. Теперь он знает, что может и проиграть на картах судей. Это значит, что он проведет бой иначе. Думаю, он и вправду попытается победить нокаутом", - цитирует Бэнкса vRINGe.com.

Что будет после боя с "Канело"? Головкин дал ответ

Напомним, предыдущие два боя между Головкиным и Альваресом состоялись в лимите среднего веса в 2017 и 2018 годах на этой же арене. В первом была зафиксирована ничья, а затем минимально победил мексиканец.

Трилогия же пройдет в суперсреднем лимите. На кону будут стоять все титулы "Канело".

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