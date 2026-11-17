Непобеждённый казахстанский боксёр Жанибек Алимханулы (17-0, 12 KO) объяснил, почему выбрал новую весовую категорию, передают Vesti.kz.

Алимханулы назвал суперсредний вес родным

33-летний экс-объединённый чемпион мира в среднем весе отметил, что на протяжении всей любительской карьеры выступал в категории до 75 килограммов. По словам боксёра, возвращение в более тяжёлый дивизион позволит ему показать новую версию себя.

"Я много лет выступал в любительском боксе в весовой категории до 75 килограммов. Это была моя естественная весовая категория. В профессиональном боксе я спустился до 160 фунтов (72 кг) и стал объединённым чемпионом мира. Теперь я возвращаюсь в свою естественную весовую категорию. При весе 168 фунтов (76 кг) вы увидите совершенно другого Жанибека!" — написал Алимханулы на своей странице в социальной сети X.

Алимханулы проведёт бой за титул WBO в январе

Дебют казахстанца во втором среднем весе (суперсредний) запланирован на 23 января 2027 года. Поединок состоится в датском Хорсенсе, а соперником Алимханулы (17-0, 12 КО) станет 25-летний местный боксёр Якоб Бэнк (20-0, 11 КО).

На кону будет стоять вакантный титул чемпиона мира по версии WBO, который ранее освободил британец Хамза Шираз.

В любительском боксе Алимханулы выступал в весовой категории до 75 килограммов. В 2013 году он стал чемпионом мира, в 2014-м выиграл Азиатские игры, а в 2016-м представлял Казахстан на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Летом 2026 года казахстанец добровольно освободил пояс WBO в среднем весе, чтобы перейти в суперсредний дивизион.

Ранее первым поражением в карьере обернулся бой за два титула чемпиона мира в весе Алимханулы.

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