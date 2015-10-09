Американский боксёр Дариус Фулгум (16-1-1, 13 КО) одержал победу над соотечественником Диего Пачеко (26-1, 19 КО) в титульном поединке во втором среднем весе, который состоялся в Карсоне (Калифорния, США), сообщают Vesti.kz.

Пачеко лишился чемпионских поясов

На кону боя стояли принадлежавшие Пачеко титулы WBC Silver и WBO International. Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Фулгуму со счётом 114:113, 115:112 и 115:112.

Таким образом, Пачеко потерпел первое поражение в профессиональной карьере и лишился обоих поясов. Фулгум, в свою очередь, одержал 16-ю победу на профессиональном ринге.

DFG gets a big win in LA. 📝 115-112, 115-112, 114-113. Darius Fulghum hands Diego Pacheco the first defeat of his career to win the WBC Silver & WBO International Super Middleweight Titles. #PachecoFulghum live on DAZN & TNT https://t.co/3GOsEnSnU5 — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) November 15, 2026

Отметим, что в этом же дивизионе с недавникх пор также числится казахстанец Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО). 23 января он проведёт дебютный поединок во втором среднем весе за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO против непобеждённого датчанина Якоба Банка (20-0, 11 КО).

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