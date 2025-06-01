Алимханулы вызвали на реванш: назван соперник и сроки боя

Объеденный чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (17-0, 12 KO) получил вызов от бывшего соперника, передают Vesti.kz.

А именно от британского боксера и экс-претендента на титул Дензела Бентли (21-3-1, 17 КО). На этом также настаивает его промоутер Фрэнк Уоррен, который уже определил сроки поединка.

"Будем продавливать это решение в WBO. Дензел терпеливо ждал очереди, не проводил боев в этом году. Пришла пора узнать временные рамки решения. Мы не можем ждать вечно. Однозначно. Он должен драться за пояс до конца года", — цитирует слова Уоррена vRINGe.





5 апреля текущего года Алимханулы уже защитил свои титулы в бою против французского нокаутера Анауэля Нгамиссенге (14-1, 9 KO). Однако это была добровольная защита, теперь Уоррен настаивает на обязательной.

Дензел и Жанибек уже выходили на ринг против друг друга 12 ноября 2022 года. Тогда казахстанец победил Бентли единогласным решением судей.

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