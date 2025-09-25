Алимханулы вызвал Кроуфорда на бой: что сказал казахский чемпион

Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (17–0, 12 КО) высказался о желании провести бой с непобеждённым американцем Теренсом Кроуфордом (42–0, 31 КО), передают Vesti.kz.

Оба боксёра не знают поражений.

"Если бы Кроуфорд согласился на бой со мной, я бы с радостью с ним встретился. И наш поединок стал бы тем событием, за которым каждый болельщик следил бы с волнением, не желая пропустить ни секунды", — написал Алимханулы в соцсетях.

Напомним, 13 сентября Кроуфорд победил судейским решением мексиканца Сауля Канело Альвареса (63–3–2, 39 КО) и завоевал звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Алимханулы в последний раз выходил на ринг 5 апреля в Астане, где в пятом раунде нокаутировал француза конголезского происхождения Анауэля Нгамиссенге (14–1, 9 КО) и успешно защитил свои титулы.