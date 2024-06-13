Алимханулы вызвал на бой двукратного чемпиона мира с рекордом 28-0

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Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) бросил вызов двукратному чемпиону мира и обладателю временного пояса WBC в суперсреднем весе американцу Давиду Бенавидесу (28-0, 24 КО), сообщают Vesti.kz.

Для этого боя Алимханулы, владеющий титулами WBO и IBF в среднем весе, готов подняться на дивизион выше.

"Если Бенавидес решит биться в весе 168 фунтов (суперсредний), то я бы с радостью подрался с ним в этом весе. Конечно, если он согласится! Думаю, мы покажем болельщикам отличный бой!", - написал Алимханулы в твиттере.

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Напомним, Алимханулы проведет 14 июля в Лас-Вегасе защиту титулов. Соперником будет обязательный претендент из Новой Зеландии Андрей Михайлович (21-0, 13 КО).

Бенавидес, в свою очередь, вернется на ринг уже в ночь на 16 июня в поединке против украинца Александр Гвоздик (20-1, 16 КО) за вакантный титул "временного" чемпиона WBC в полутяжелом весе.

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Метки:
Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс

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