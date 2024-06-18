Алимханулы выступил с громким заявлением перед боем за два титула

Непобежденный казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) выступил с заявлением перед боем с новозеландцем российского происхождения Андреем Михайловичем (21-0, 13 КО), передает Vesti.kz.

"Я сейчас на пике своей формы, я побью любого чемпиона. 13 июля я покажу всему миру "Казахский стиль", - написал Жанибек на своей странице в X (ранее Twitter), добавив фото с тренировки.

Стоит отметить, что в поединке Алимханулы - Михайлович, который состоится утром 14 июля по времени Казахстана в Лас-Вегасе (США), на кону будут стоять два титула чемпиона мира в среднем весе по версиям WBO и IBF. Обоими поясами на данный момент владеет Алимханулы.