Казахстанский боксёр Жанибек Алимханулы начал подготовку к дебюту во втором среднем весе, проведя спарринги с соотечественником Аманом Конысбековым, известным по прозвищу "Казахский Тайсон", передают Vesti.kz.Алимханулы провёл спарринги с Конысбековым
О совместных тренировках рассказал сам Конысбеков. Он опубликовал в соцсетях фотографии с Алимханулы, на которых оба боксёра запечатлены в экипировке для занятий. Также на снимках замечен бывший главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов.
"Проводим спарринги с братом Жанибеком", — написал Конысбеков.
Кто такой "Казахский Тайсон"
Конысбеков хорошо знаком с весовой категорией до 75 килограммов, в которую возвращается Алимханулы. В начале ноября боксёр завоевал серебряную медаль чемпионата Казахстана в Таразе. Он является двукратным чемпионом Азии до 22 лет. Своё прозвище спортсмен получил благодаря схожему агрессивному стилю ведения боя с легендарным американцем Майком Тайсоном.
24 ноября Конысбеков вошёл в состав сборной Казахстана на заключительный этап Кубка мира по боксу 2026 года под эгидой World Boxing. Турнир пройдёт в Ташкенте (Узбекистан), где Аман представит страну в весе до 75 килограммов.