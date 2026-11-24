Казахстанский боксёр Жанибек Алимханулы начал подготовку к дебюту во втором среднем весе, проведя спарринги с соотечественником Аманом Конысбековым, известным по прозвищу "Казахский Тайсон", передают Vesti.kz.

Алимханулы провёл спарринги с Конысбековым

О совместных тренировках рассказал сам Конысбеков. Он опубликовал в соцсетях фотографии с Алимханулы, на которых оба боксёра запечатлены в экипировке для занятий. Также на снимках замечен бывший главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов.

"Проводим спарринги с братом Жанибеком", — написал Конысбеков.

Аман Конысбеков (слева), Мырзагали Айтжанов (по центру) и Жанибек Алимханулы. Фото: instagram.com/amankonsbekov

Кто такой "Казахский Тайсон"

Конысбеков хорошо знаком с весовой категорией до 75 килограммов, в которую возвращается Алимханулы. В начале ноября боксёр завоевал серебряную медаль чемпионата Казахстана в Таразе. Он является двукратным чемпионом Азии до 22 лет. Своё прозвище спортсмен получил благодаря схожему агрессивному стилю ведения боя с легендарным американцем Майком Тайсоном.

24 ноября Конысбеков вошёл в состав сборной Казахстана на заключительный этап Кубка мира по боксу 2026 года под эгидой World Boxing. Турнир пройдёт в Ташкенте (Узбекистан), где Аман представит страну в весе до 75 килограммов.