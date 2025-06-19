Алимханулы узнал плохие новости от промоутера

Боксерская промоутерская компания Top Rank во главе с Бобом Арумом уходит на паузу и не будет проводить ивентов в августе, передают Vesti.kz.

Как сообщает vRINGe, последний боксерский вечер по контракту со стриминговым сервис0ом ESPN запланирован на 26 июля. В рамках ивента американец Ксандер Зайас (21-0, 13 KO) выступит против мексиканца Хорхе Гарсии (33-4, 26 KO).

После чего Top Rank приостанавливает свою работу - никаких шоу в августе не планируется. Отмечается, что до сих пор нет информации о том, на какой платформе будут проводить поединки бойцы Арума после ухода из ESPN. То есть теоретически пауза может затянуться не только на август.

Стоит отметить, что под эгидой Top Rank выступает объединенный чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и WBO Жанибек Алимханулы (17-0, 12 KO).

Ранее появилась информация, что уроженец Жыланды в августе может провести бой за три титула против обладателя пояса WBC - доминиканца Карлоса Адамеса (24-1-1, 18 KO).

Судя по всему, проведения такого поединка в рамках промоутерской компании Алимханулы в ближайшее время становится невозможным.

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