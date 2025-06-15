Алимханулы узнал место в обновленном рейтинге лучших боксеров среднего веса

Объединенный чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и WBO Жанибек Алимханулы (17-0, 12 KO) сохранил за собой первую строчку в обновленном рейтинге дивизиона от журнала The Ring, передают Vesti.kz.

Единственное изменение потерпели американский боксер Трой Айсли (15-0, 5 КО) и итальнец Этиноса Олиха (21-0, 9 КО). Они поменялись местами - теперь Айсли занимает седьмую строчку, а Олиха расположился на восьмом месте.

Рейтинг лучших боксеров среднего веса на данный момент:Жанибек Алимханулы - КазахстанКарлос Адамес - Доминиканская РеспубликаХамза Шираз - ВеликобританияЭрисланди Лара - КубаКрис Юбенк-младший - ВеликобританияЙоэнли Эрнандес - КубаТрой Айсли - СШАЭтиноса Олиха - ИталияШейн Мосли-младший - СШААарон Маккенна - Ирландия

Напомним, в последний раз Алимханулы появлялся на ринге 5 апреля в Астане. Тогда он успешно защитил титулы чемпиона мира, отправив французского претендента Анауэля Нгамиссенге (14-1, 9 КО) в нокаут на пятом отрезке встречи.

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