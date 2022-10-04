Алимханулы усомнился в силе "Канело"

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Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) высказал сомнение в силе Сауля "Канело" Альвареса (58-2-2, 39 КО) , сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он считает, что "Канело" не в лучшей форме и уверен, что у мексиканца не будет шансов в предполагаемом бою с ним.

"Легкая работа! Но он не будет драться со мной. Зачем ему драться с сильнейшим средневесом в мире? Я сейчас на пике формы", - цитирует Алимханулы BoxingScene.

Отметим, что "Канело" одержал победу в трилогии с Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО).

Добавим, что Алимханулы официально проведет первую защиту титула WBO в бою с британцем Дэнзелом Бентли (17-1-1, 14 КО). Поединок пройдет 12 ноября в Лас-Вегасе на арене Palms Casino Resort.

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Метки:
Профессиональный бокс Алимханулы Жанибек Головкин-Альварес Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль

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