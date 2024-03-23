Алимханулы уделал Канело и нашел себе супербой

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Сегодня 13:09
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Чемпион мира в среднем весе из Казахстана по версиям IBF и WBO Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) выступил с громким заявлением, передает Vesti.kz.

На своем аккаунте в социальной сети X, Алимханулы бросил вызов временному чемпиону по версии WBC в среднем весе Давиду Бенеавидесу (28-0, 24 КО), который в конце прошлого года уничтожил американца Деметриуса Андраде (32-1, 19 КО).

"Бенавидес, если хочешь драться с лучшими, давай устроим бой! Наш бой будет на высшем уровне! Вы и фанаты это знаете! Если не сможешь сделать вес, я готов драться в 168 фунтах! Легкая работа!", - отметил Алимханулы.

При этом, многие любители бокса и болельщики мечтают увидеть бой Бенавидеса с мексиканцем Саулем Канело Альваресом, но тот всячески избегает этого поединка. В связи с этим, в комментариях под заявлением Жанибека появилось множество людей, которые поддержали казахстанца и пристыдили Канело.

"Это действительно крутой парень, он никого не боится", - отметил один подписчик.

"Даже Андраде его избегал, посмотрим, что будет делать Давид", - поделился другой комментатор.

"Он уделал Канело и показал, как выглядит настоящий боксер", - лаконично подчеркнул один из авторов.

"Дайте этот бой. Я хочу видеть его", - подытожил еще один любитель бокса.

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Алимханулы Жанибек Альварес Сауль Профессиональный бокс
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