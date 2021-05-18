Алимханулы теряет позиции, Ербосынулы вылетел из десятки лучших. Обновился рейтинг WBC

Всемирный боксерский совет (WBC) обновил рейтинг. Для казахстанских боксеров он прежде всего ознаменовался потерей позиций. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Отныне в десятку лучших не входит Айдос Ербосынулы. Он пробивает себе путь к вершинам во втором среднем весе. И по линии WBC его планы пока не смогут реализоваться. С десятого места он переместился на 12-ю строчку.

В этом году он должен был провести элиминаторный поединок против россиянина Евгения Шведенко. Но событие не состоялось, так как Ербосынулы заболел коронавирусом за несколько дней до боя.

В среднем весе сразу два боксера уступили свое место в топ-листе другим представителям дивизиона. Жанибек Алимханулы опустился с пятой позиции на шестую. В свою очередь Мейирим Нурсултанов отдаляется от топ-10 еще на одну строку. Он упал с 13-го места на 14-е.

Остальные боксеры пока не поменяли своего расположения.

С начала года, к слову, сразу в нескольких рейтингах мировых организаций наши бойцы упали. И во многом это связано с низкой активностью и слабой оппозицией. Никому пока не удалось удивить ярким событием, которое отметили бы в рамках всего мира профессионального бокса.

К подобному был близок Ербосынулы. Сейчас этот флаг подхватил Батыр Джукембаев, он проведет самый тяжелый бой в своей карьере, который покажет, насколько он крут и есть ли у него потенциал претендовать на нечто большее.

Напомним, 29 мая он проведет в США встречу с нокаутером из Пуэрто-Рико Сабриэлем Матиасом. Победитель выйдет в финал "турнира четырех" от IBF, где определится имя обязательного претендента на пояс.

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