Алимханулы согласился на бой с чемпионом мира с рекордом 33-0

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Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) обратился к обладателю пояса WBC в этом же дивизионе американцу Джермаллу Чарло (33-0, 22 КО), передают Vesti.kz.

"Я жду", - написал Алимханулы твиттере, сделав репост интервью Чарло, в котором тот заявил, что "подерется с Жанибеком при правильных обстоятельствах" и что он "ни от кого не бегает".

Напомним, Чарло в ноябре в Лас-Вегасе (США) победил единогласным решением соотечественника Хосе Бенавидеса-младшего (28-2-1, 19 КО), выступив впервые за два с половиной года. Этот бой был нетитульным и прошел в договорном весе.

Что касается Алимханулы, то казахстанец в октябре нокаутировал немца Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) и отобрал у него пояс IBF.

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Метки:
Алимханулы Жанибек Чарло Джермалл

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