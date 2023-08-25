Алимханулы сменил тренера перед боем за два титула

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Вчера 16:06
©instagram.com/janibek_alimkhanuly

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (14-0, 9 КО) сменил тренера. Ранее он тренировался под руководством американца Бадди Макгирта, известного по работе с Артуро Гатти, Майком Тайсоном и другими боксерами. Теперь готовить Жанибека будет другой американский специалист Брайан Вилория, сообщают Vesti.kz.

"Новый тренер на месте. Брайан Вилория начинает работать!

Брайан был чемпион мира как в любительском боксе, так и в профи. Он был чемпионом в двух весах, обладатель двух чемпионских титулов.

Начали дальше совершенствовать казахский стиль с сильным специалистом! Да благословит нас Всевышний!", - написал Алимханулы в Instagram.

При этом Жанибек подчеркнул, что с Макгиртом сохранились теплые отношения. Его он по-прежнему считает хорошим человеком и сильным тренером. Вот только не раскрыл причины расставания с ним.

Ранее появилась информация, что Алимханулы выйдет на ринг против нового чемпиона IBF Винченцо Гуальтьери (21-0-1, 7 КО) из Германии. Поединок возглавит вечер бокса от промоутерской компании Top Rank, который состоится 14 октября в Розенберге (штат Техас, США).

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Алимханулы Жанибек

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 22:57
Профи-бокс
Боксер с 18 нокаутами сделал смелое заявление перед боем с Усиком
Вчера , 20:45
Профи-бокс
Усик и Дюбуа сделали вес. В карде казахстанский супертяж проведет бой с узбекским нокаутером
Вчера , 16:06
Профи-бокс
Алимханулы сменил тренера перед боем за два титула
Вчера , 15:12
Профи-бокс
Майк Тайсон назвал лучший бой в своей карьере
Вчера , 13:20
Профи-бокс
В Казахстане покажут в прямом эфире дебютный бой небитого супертяжа Кособуцукого в США
Вчера , 11:42
Профи-бокс
В Казахстане покажут в прямом эфире битву супертяжей Александр Усик - Даниэль Дюбуа
Вчера , 11:20
Профи-бокс
Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов перед боем в Польше
Вчера , 09:01
Профи-бокс
Казахстанский супетряж провел битву взглядов перед дебютным боем в США
Вчера , 07:49
Профи-бокс
Самая сексуальная боксерша Казахстана прошла взвешивание перед защитой титула и сделала заявление
24 августа, 18:16
Профи-бокс
В США поделились ожиданиями от второго боя Джукембаева в США
© 2008 - 2023 ТОО «EML»