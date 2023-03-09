Алимханулы сделал заявление о смене дивизиона ради боя с Канело Альваресом

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Вчера 22:50
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Чемпион мира в среднем весе по версии WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) готов подняться во второй средний дивизион и стать претендентом для мексиканца Сауля Канело Альвареса (58-2-2, 39 КО). Такое заявление он сделал в своем твиттере, сообщают Vesti.kz

Боксер отметил, что намерен пойти на это, если в 2023 году не получит больших боев в своей весовой категории.

"Я постараюсь устроить большие бои в этом году. Если не получу, то в 2024 году буду обязательным претендентом для Канело в весе 168 фунтов. Все знают, что это возможно! Иншалла в следующем году я стану абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях!" - написал Алимханулы.

Ранее стало известно, что бой Алимханулы с Лиамом Смитом (33-3-1, 20 КО) сорвался, потому что тот договаривается о реванше со своим соотечественником Крисом Юбенком-младшим (32-3, 23 КО), которого он нокаутировал в четвертом раунде в январе.

Напомним, что в среднем весе вместе с Алимханулы выступает другой казахстанец - Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО), который владеет поясами WBA Super и IBO, а также недавно оставил титул IBF. GGG трижды дрался с Канело и первые два боя завершились результатами, которые вызвали споры среди болельщиков и специалистов. Сначала в 2017 году была признана ничья, а в 2018-м победу отдали мексиканцу. В 2022-м боксеры провели трилогию, в которой GGG проиграл, но признался, что не ощущал на себе удары соперника. 

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Метки:
Алимханулы Жанибек WBO Альварес Сауль Профессиональный бокс

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