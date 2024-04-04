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Алимханулы решили заманить на бой против нокаутера с рекордом 19-0

Алимханулы решили заманить на бой против нокаутера с рекордом 19-0
©boxingscene.com

Сайт Essentiallysports.com поделился информацией о том, кто может стать следующим соперником чемпиона мира по версиям WBO и IBF в среднем весе казахстанца Жанибека Алимханулы (15-0, 10 КО), передают Vesti.kz.

По мнению изданию, высокие шансы имеет британский боксер Хамза Шираз (19-0, 15 КО). Недавно оба встретились лицом к лицу в Саудовской Аравии, а промоутеры британца из Queensbury Promotions даже заявили о готовности организовать их бой.

"Прежде чем Жанибек встретится с Ларой, похоже, что промоутерская компания Queensbury Promotions подготовит для Алимханулы выгодное предложение, чтобы заманить его на бой с Хамзой Ширазом. Это будет отличный поединок, ведь Алимханулы - признанный чемпион, а Шираз - восходящая звезда дивизиона, который, похоже, готов к титульному бою", - пишет издание.

Алимханулы согласился на бой с экс-чемпионом мира с 24 нокаутами

Напомним, Шираз 11 февраля нокаутировал в первом раунде соотечественника Лиама Уильямса (25-5-1, 20 КО) и защитил титул чемпиона в среднем весе по версиям WBC Silver и пояс Содружества Боксерского совета.

Алимханулы свой последний бой провел в октябре в США, когда в шестом раунде финишировал немца Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) и отобрал у него титул IBF.

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Метки:
Алимханулы Жанибек Бокс

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