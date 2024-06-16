Алимханулы раскритиковал чемпиона после его дебютной защиты титула

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Сегодня 13:55
©Кадр из видео

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) отреагировал на выступление чемпиона мира по версии WBC в среднем весе доминиканца Карлос Адамеса (24-1, 18 КО) в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе (США), передают Vesti.kz.

Адамес проводил дебютную защиту пояса и по очкам победил американца Террелла Гоше (24-4-1, 12 КО).

"Вы все видели его, я побил бы его с закрытыми глазами", - написал Жанибек в соцсетях.

Напомним, что чемпионом WBC в среднем весе был американец Джермалл Чарло (33-0, 22 KO), но из-за проблем с наркотиками и алкоголем он длительное время не боксировал, в результате чего Всемирный боксерский совет сделал Адамеса полноценным чемпионом организации, находившегося до этого в звании временного чемпиона WBC.

Алимханулы принадлежат титулы по версиям IBF и WBO в среднем весе. Ранее он устроил перепалку в соцсетях с Адамесом, последний назвал казахстанца клоуном и пообещал наказать его в ринге.

Метки:
Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс

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