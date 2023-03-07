Алимханулы провозгласил себя королем в весе Головкина и бросил вызов суперзвездам

Казахстанец Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) назвал себя самым избегаемым боксером, сообщают Vesti.kz. Он записал видеообращение, в котором бросил вызов чемпионам и суперзвездам.

"Чемпионы и суперзвезды бокса, где вы? Я хочу вас нокаутировать! Я жду, давайте драться! Я - самый избегаемый боксер. Я - король среднего веса. Я - Qazaq Style. Давайте драться!" - сказал Алимханулы.

Напомним, Алимханулы является чемпионом мира в среднем весе по версии WBO. Также в этом дивизионе выступает казахстанец Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО), который владеет поясами WBA Super и IBO, недавно оставив титул IBF.