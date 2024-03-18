Алимханулы предрекли большие проблемы в бою с небитым британцем с 15 нокаутами

Британский эксперт Гарет Дэйвис предрек казахстанскому чемпиону мира в среднем весе по версиям IBF и WBO Жанибеку Алимханулы (15-0, 10 КО) большие проблемы в поединке с британским претендентом Хамзой Ширазом (19-0, 15 КО). В беседе с корреспондентом Vesti.kz он отметил качественное отличие следующего оппонента боксера из Казахстана.

Алимханулы и Шираз уже провели первую дуэль взглядов, а инсайдеры сообщили дату их противостояния.

"Это соперник другого уровня. Алимханулы встречались старые ветераны или молодые, но неопытные бойцы. На этот раз все будет по-другому. Хамза нокаутер с большим послужным списком. Он выглядит очень хорошо и способен создать проблемы любому сопернику. Я уверен, что их поединок станет ярким зрелищем. Казахстанец выглядит фаворитом, но на этот раз одностороннего избиения не будет. Это равный соперник, способный отобрать титулы", - отметил Дейвис.

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24-летний Шираз занимает первое место в рейтинге WBO и владеет второстепенным титулом WBC Silver. В последнем поединке он нокаутировал в первом раунде валлийца Лиама Уильямса - бывшего претендента на пояс WBO.

Последний раз 30-летний Алимханулы боксировал в октябре 2023 года в США, когда в шестом раунде остановил немца Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) и отобрал у него титул по линии IBF.