Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) из Казахстана опубликовал очередное загадное послание в соцсетях, передают Vesti.kz.

"Есть новости! Я же говорил, дорогие фанаты!", - написал казахстанский боксер в твиттере, оставив три смеющихся эмодзи.

После этого один из подсчиков предложил Алимханулы подняться во второй средний вес (168 фунтов) и подраться с мексиканцем Саулем Канело Альваресом (62-2-2, 39 КО):

"Поднемись и подерись с королем в мае. Канело тебя замочит".

"Канело против Жанибека в 168 фунтов. Я первый сказал", - добавил другой пользователь.

Ранее Алимханулы поинтресовался у своих подписчиков по поводу того, согласится ли Хамза Шираз (21-0, 17 КО) на бой с ним. Британец ответил на выпад на казахстанца.

Хамза Шираз - соперник Алимханулы. Пришел в бокс в 8 лет и мог стать электриком. Теперь отберет титул у Жанибека?

Напомним, Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала бой Алимханулы - Шираз. У сторон есть время на переговоры до 23 октября, после чего будут назначены промоутерские торги.

Ожидается, что их бой пройдет в феврале в Лондоне (Англия) или Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Не хотел идти в бокс, но сейчас может занять место Головкина. Кто такой Жанибек Алимханулы и почему WBO может лишить его титула?

Свой последний бой Жанибек провел 4 октября в Сиднее (Австралия), где нокаутировал обязательного претендента по линии IBF - новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО).