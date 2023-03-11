Алимханулы потроллили за слова после отказа Головкина от двух титулов

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Сегодня 21:12
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Британский менеджер Джеймс Малви отреагировал на громкое заявление казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (13-0, 8 КО), сообщают Vesti.kz.

В частности, Алимханулы заявил о намерении объединить все титулы в среднем весе после того, как его именитый соотечественник Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) отказался от чемпионских поясов WBA Super и IBF.

"Вы все знаете, что моя цель - собрать все титулы в 160 фунтах. Я думаю, что это время пришло. Давайте сделаем это - Жанибек против Лары", - написал Алимханулы в твиттере.

На что Малви ответил ему: "Ты продолжаешь пытаться объединить пояса, хотя едва удержал свой пояс против Бентли. Абсолютно никто не хочет "мегафайта" с тобой. Сделай себе имя - у тебя 23 подписчика".

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Напомним, Алимханулы является чемпионом мира по версии WBO в среднем весе. Еще один титул в этом дивизионе принадлежит американцу Джермалл Чарло (WBC).

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Метки:
Алимханулы Жанибек Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий

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