Алимханулы получил второе наказание от IBF после лишения титула

Международная боксёрская федерация (IBF) исключила казахстанца Жанибека Алимханулы из своего рейтинга, сообщают Vesti.kz.

Данное решение последовало после того, как в марте IBF лишила Алимханулы титула чемпиона мира в среднем весе, а также дисквалифицировала казахстанского боксёра до декабря 2026 года.

В обновлённой версии титул чемпиона IBF в среднем весе обозначен вакантным, как и первая строчка рейтинга. Второе место занимает итальянец Этиноса Олиха, а третье - ирландец Аарон Маккенна.

Напомним, в декабре Алимханулы сдал положительный допинг-тест — в его пробе обнаружили запрещённое вещество мельдоний. В результате был отменён поединок против чемпиона WBA кубинца Эрисланди Лары. Позднее вскрытие второй пробы также подтвердило наличие запрещённого препарата, после чего началось официальное разбирательство.

Своё решение по Алимханулы вынесла и Всемирная боксёрская организация (WBO): она дисквалифицировала казахстанца на год, но при этом не лишала его титула чемпиона мира в среднем весе.

Жанибек Алимханулы принял решение после лишения титула IBF