Алимханулы показал свою защиту перед историческим боем

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) опубликовал видео подготовки к своей первой защите титула WBO против британца Дензела Бентли (17-1-1, 14 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как видно, Алимханулы работает над своей защитой.

"Подготовка идет полным ходом", - говорится в подписи к его видео.

Поединок пройдет 12 ноября в Лас-Вегасе на арене Palms Casino Resort.

Напомним, что казахстанец стал полноправным чемпионом мира по версии WBO в среднем весе после того, как прежний обладатель титула американец Деметриус Андраде (31-0, 19 KO) перешел во второй средний вес и этим самым избежал боя с Жанибеком. Таким образом Алимханулы стал шестым казахстанцем в истории, кому удалось примерить чемпионский пояс.