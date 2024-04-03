Алимханулы перейдет под флаг США? Жанибек дал ответ

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Сегодня 15:11
©instagram.com/janibek_alimkhanuly

Чемпион мира по версиям WBO и IBF казахстанец Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) рассказал, думает ли о переезде в США, передают Vesti.kz

- Не хотели жить в Америке?

- В начале думали об этом, потому что мы видели Америку только в фильмах. Такие мысли были. Но со временем мы посещали разные университеты, школы, увидели менталитет народа. Менталитет отличается от нашего, это мы поняли позже. Страна, в которой мы чувствуем себя свободно - это Казахстан. Поэтому наша цель - поднять шум в Америке и вернуться. Вот и все.

- Поменяла ли вас Америка?

- США не повлияли на наш менталитет, но помогает нам становиться профессионалами в боксе, - рассказал боксер в документальном фильме Каната Бейсекеева.

Ранее стала известна ужасная правда об Алимханулы, подробности - здесь.

Алимханулы последний бой провел 14 октября 2023 года в Розенберге (штат Техас, США), где в шестом раунде нокаутировал немца Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) и отобрал у него пояс по линии IBF, а также в третий раз защитил титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе.

Метки:
Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс

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