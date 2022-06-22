Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) отреагировал на изменение в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Отметим, Алимханулы, занимавший вторую позицию в среднем весе, оказался вне топ-15 обновленного рейтинга, став при этом "временным" чемпионом по версии WBO.

Казахстанец оставил задумчивый смайлик в своем Twitter под скриншотом рейтинга.

Напомним, 22 мая Алимханулы в поединке за титул "временного" чемпиона WBO в среднем весе во втором раунде нокаутировал британца Дэнни Дигнума (14-1-1, 8 КО). Сейчас он главный претендент на полноценный титул.