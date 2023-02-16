Алимханулы отреагировал на решение WBO по новому сопернику

Новости спорта Бокс Профи-бокс
16 февраля 10:46
©instagram.com/janibek_alimkhanuly

Всемирная боксерская организация (WBO) сообщила, что поставит британца Лиама Смита (33-3-1, 20 КО) на первое место в рейтинге среднего веса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это означает, что Смит станет основным претендентом на титул чемпиона мира WBO в этом весе, которым владеет казахстанец Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО).

Казахстанский боксер отреагировал на эту новость от WBO в соцсетях двумя эмодзи: 

Напомним, что в январе Смит сенсационно победил своего соотечественника Криса Юбенка-младшего (32-3, 23 КО), нокаутировав его в четвертом раунде.

Алимханулы последний раз на ринг поднимался в ноябре прошлого года, когда судейским решением выиграл у британца Дензела Бентли (17-2-1, 14 КО) - 116-112 дважды и 118-110, тем самым успешно проведя первую защиту титула по линии WBO.

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Метки:
Алимханулы Жанибек WBO Лиам Смит Крис Юбенк-мл

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