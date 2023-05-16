Алимханулы отреагировал на исторический успех сборной Казахстана по боксу

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Сегодня 09:23
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Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Жанибек Алимханулы поздравил сборную Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда успешно выступила на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан), где завоевала пять медалей, четыре из которых - золотые. Казахстан повторил исторический успех. Из пяти финалов были выиграны четыре на ЧМ-2023. Столько же чемпионов у сборной Казахстана было на домашнем ЧМ-2013 в Алматы.

"Поздравляю сборную Казахстана по боксу. Четыре золота и одно серебро. Чемпионы мира!" - написал Алимханулы в твиттере.

Напомним, что в минувшие выходные Алимханулы успешно провел вторую защиту своего титула, досрочно победив канадца Стивена Батлера. 

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Метки:
Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс Сборная Казахстана по боксу ЧМ по боксу

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