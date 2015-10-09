Алимханулы "отдали" звание "абсолюта". Подробности

Эксперт раскрыл планы объединенного чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанца Жанибека Алимханулы (17-0, 12 КО) после успешной защиты титулов в Астане, передают Vesti.kz.

Нокаут за два титула

5 апреля в столице Казахстана 32-летний боксер поставил на кон пояса Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) в бою против француза конголезского происхождения Анауэля Нгамиссенге (14-1, 9 КО). Алимханулы нокаутировал соперника в пятом раунде, сохранив звание объединенного чемпиона.

В прошлом году казахстанец провел лишь одну встречу. В октябре 2024-го он финишировал австралийца Андрея Михайловича (21-2, 13 KO). Однако теперь Жанибек намерен провести активный год и добавить в копилку оставшиеся два титула до звания абсолютного чемпиона.

Новый план Жанибека

"В этом году Алимханулы попытается пополнить свою коллекцию боксерских наград в среднем весе, встретившись с чемпионом WBC Карлосом Адамесом и обладателем титула WBA Эрисланди Ларой. В течение последних нескольких лет казах также положил глаз на чемпиона мира в четырех весовых категориях Сауля Канело Альвареса", - пишет Бобби Джексон из BBC.

Расклады соперников

Стоит отметить, что доминиканец Карлос Адамес (24-1-1, 18 КО) также представляет средний вес и владеет титулом Всемирного боксерского совета (WBC). Доминиканец Эрисланди Лара (31-3, 19 KO) является чемпионом Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в их дивизионе.

А вот мексиканец Сауль Канело Альварес (62-2-2, 39 КО) представляет второй средний вес. Там ему принадлежат пояса по версиям WBC, WBA и WBO.

Ранее Алимханулы "решил" исход громкого противостояния с непобежденным нокаутером. А избежавший боя с Алимханулы нокаутер узнал соперника по дебюту в новом весе.

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