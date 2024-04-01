Алимханулы отчитал чемпиона мира после супернокаута

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Сегодня 08:59
©instagram.com/janibek_alimkhanuly

Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) раскритиковал обладателя пояса по линии WBA в этом же дивизионе кубинца Эрисланди Лару (30-3-3, 18 КО), передают Vesti.kz.

Лара в минувшие выходные ярко финишировал обязательного претендента из Австралии Майкла Зерафа (31-5, 19 КО) и сохранил титул. Видео нокаута смотрите здесь.

"Лара владеет титулом WBA. Вопрос? Почему его не интересуют еще два титула? Я могу драться с ним где угодно. Почему средневесы не гонятся за титулом, как я? Какой смысл держать один титул? Я не понимаю? Мне нужны еще два титула!", - написал Алимханулы у себя в соцсетях.

Напомним, Алимханулы неоднократно вызывал на бой Лару, но кубинец избегает встречи с казахстанцем.

Жанибек последний раз боксировал в октябре прошлого года в США, когда в шестом раунде нокаутировал немца Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) и отобрал у него титул IBF.

Метки:
Алимханулы Жанибек Лара Эрисланди Профессиональный бокс

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