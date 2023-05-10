Алимханулы остался недоволен своим последним боем за титул

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы недоволен тем, как выступил в ноябре прошлого года против британца Дензела Бентли. Для казахстанца это была первая защита титула, он победил судейским решением, передают Vesti.kz.

"В последнем бою я провел 12 раундов. Я рад, что провел 12 раундов. В каждом бою я как спортсмен набираюсь опыта", - приводит слова Жанибека The Ring.

Хоть этот опыт был ценным, Алимханулы недоволен своим выступлением.

"Честно говоря, последний бой изменил меня. Теперь я другой боксер. Я уже чувствую это. Мы изменили тренировочный процесс. Сейчас со мной работают очень квалифицированные тренеры по кондициям. В этом лагере у меня было пять спарринг-партнеров. Два раза в неделю мы работаем по 10 раундов. Я уже другой", - добавил казахстанец.

Напомним, что Алимханулы ближайший бой проведет с канадским боксером Стивеном Батлером 13 мая на "Стоктон-Арене" в США. Для казахстанца это будет вторая защита титула.