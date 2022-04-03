Алимханулы объявил сроки боя с Чарло и завоевания титула абсолютного чемпиона в весе Головкина

Казахстанский средневес Жанибек Алимханулы сделал очередное громкое заявление, сообщают Vesti.kz.

В своем аккаунте в твиттере он написал, что уже в следующем году станет абсолютным чемпионом мира в среднем весе, а осенью проведет поединок с чемпионом дивизиона по версии WBC Джермаллом Чарло.

"Скоро я стану чемпионом мира по версии WBO. Осенью хочу подраться с Чарло. В следующем году у меня будут все четыре титула. Это не сон. Это цель. Меня не интересуют малоизвестные оппоненты. Надеюсь, Top Rank даст мне большие бои", - написал казахстанец.

Напомним, что 21 мая в США Алимханулы проведет бой с британским боксером Дэнни Дигнумом - обладателем пояса "временного" чемпиона по версии WBO. А титулами IBF и IBO в среднем весе владеет Геннадий Головкин, который 9 апреля проведет объединительный бой с обладателем титула WBA Super Риотой Муратой из Японии.