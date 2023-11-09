Алимханулы обозначил главную цель после завоевания второго титула

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Сегодня 11:47
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Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) в очередной раз заявил, что его главной целью является объединение всех титулов, сообщают Vesti.kz.

"Все знают, что мне нужно! Четыре пояса", - написал он в твитере.

Напомним, что в конце октября Алимханулы нокаутировал немца Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) и отобрал у него титул IBF.

Что касается двух оставшихся чемпионских поясов в дивизионе, то титулом WBA владеет кубинец Эрисланди Лара, а WBC принадлежит американцу Джермаллу Чарло.

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Алимханулы Жанибек WBO IBF

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