Редактор спортивного портала World Boxing News Фил Джей высказался о силе чемпиона мира по версиям IBF и WBO в среднем дивизионе казахстанца Жанибека Алимханулы (15-0, 10 КО). В ходе беседы с корреспондентом Vesti.kz специалист сделал прогноз на поединки с другими чемпионами - кубинцем Эрисланди Ларой (29-3-3, 17 KO) и американцем Джермаллом Чарло (32-0, 22 KO).

В октябре в США Алимханулы объединил титулы IBF и WBO, досрочно победив немца итальянского происхождения Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО).

"Сейчас в среднем весе большие трудности. Лара постарел, а Чарло не дрался три года. В этом отношении Алимханулы выглядит, как потенциальная звезда дивизиона. В очном бою с Ларой или Чарло он выглядит фаворитом. Такие противостояния будут гораздо интригующими, нежели последние поединки казахстанского чемпиона. Однако тут сложно что-либо сделать. WBC пора принять жесткое решение по своему чемпиону. Также время поджимает и Лару. Если смотреть по потенциалу, то у Алимханулы есть реальные шансы собрать все титулы", - отметил Джей.

Добавим, что Чарло владеет титулом WBC. В свою очередь Лара получил пояс WBA после отказа Геннадия Головкина от защиты.