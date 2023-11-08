Алимханулы назвал нового соперника после объединения титулов

Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе из Казахстана Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) выбрал себе следующего соперника, сообщают Vesti.kz.

По информации Boxing Studs Noticias, Алимханулы после успешного объединения титулов WBO и IBF в бою с немцем Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) попросил свою промоутерскую компанию Top Rank Boxing договориться о поединке с кубинцем Эрисланди Ларой (29-3-3, 17 КО) или доминиканцем Карлосом Адамесом (23-1, 18 КО).

40-летний Лара является действующим регулярным чемпионом мира по версии WBA в среднем весе, а 29-летний Адамес является обладателем временного титула WBC в полусреднем весе с 2022 года.

Напомним, что бой между Алимханулы и Гуальтьери состоялся 14 октября в Розенберге (штат Техас, США) и завершился победой казахстанца нокаутом в шестом раунде.