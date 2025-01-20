Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) опубликовал новый пост в соцсетях, сообщают Vesti.kz. Он выдвинул требование относительно звания абсолютного чемпиона мира в своем весе.

"Мне нужен титул абсолютного чемпиона. Давайте сделаем это как можно быстрее", - написал Алимханулы в своем Instagram.

При этом, казахстанский боксер тегнул аккаунты главы промоутерской компании Top Rank Боба Арума и председателя Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха.



Напомним, В последний раз Алимханулы боксировал 4 октября 2024 года в Сиднее (Австралия), где в девятом раунде финишировал новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО) и тем самым защитил титулы чемпиона мира по версиям WBO и IBF.

Добавим, что чемпионом WBA в дивизионе Алимханулы является кубинец Эрисланди Лара (31-3-3, 19 КО), а пояс WBC, принадлежит доминиканцу Карлосу Адамесу (24-1, 18 КО).